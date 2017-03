Rijdende muziekschool verovert Drenthe: 'Als olievlek over de provincie'

De muziekschool rijdt in een busje vol met instrumenten de verschillende dorpen af (foto: Janet Oortwijn)

NIEUW-BALINGE - Na Hooghalen en Westerbork wil de Rijdende Popschool overal in de provincie muziekles gaan geven.

De muziekschool is daarover in gesprek met de provincie Drenthe en de subsidieaanvraag ligt klaar. Vanmiddag opent er een nieuwe locatie in Nieuw-Balinge en er zijn vergevorderde plannen voor Zuid-Oost Drenthe.



'Olievlek over hele provincie'

"We trekken hierin samen op met Breder Overleg Kleine Dorpen", legt directeur Niels Steenstra uit. "We zijn al actief in Midden-Drenthe, door de samenwerking met scholenorganisatie Kits Primair, maar het moet zich als een olievlek gaan uitspreiden over de hele provincie."



De naam zegt het al: de muziekschool rijdt in een busje vol met instrumenten de verschillende dorpen af en geeft les aan kinderen in dorpshuizen of scholen.



"Het voordeel is dat je niet kilometers lang in de auto hoeft te zitten voor muziekles en dat je niet op een zolderkamertje met boeken hoeft te oefenen", aldus Steenstra. "De muziekschool komt langs en je speelt gelijk mee in een band op alle instrumenten."



Rijdende Popschool Drenthe

Vanuit een klein kantoortje in Garmerwolde wordt de Rijdende Popschool aangestuurd. "Maar we zijn echt van plan om een Rijdende Popschool Drenthe op te richten met een kantoor in Drenthe."



Bandcoach Tomas van der Neut stond aan de start van de rondrijdende muziekschool in Drenthe en noemt het een succes. "We zijn al bezig in Hooghalen en Westerbork. Ik denk dat er zeker behoefte aan is, als je kijkt naar de hoeveelheid aanmeldingen. Het is een soort frisse wind in muziekland."



'Voorziening terug in het dorp'

Volgens Steenstra is het goed voor de leefbaarheid van een dorp. "Er komt een voorziening terug in een dorp waar er misschien eentje verdwijnt. Het is iets sociaals en je bent met elkaar bezig."

Door: Janet Oortwijn