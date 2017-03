Eberhard keert terug bij vv Emmen

Patrick Eberhard

VOETBAL - Patrick Eberhard keert komend seizoen terug bij zijn oude club vv Emmen. De aanvaller is op dit moment clubloos nadat hij in februari besloot om per direct te stoppen bij SVBO.

Eberhard raakte na de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi in conflict met het bestuur van SVBO. Het leverde hem in eerste instantie een schorsing voor onbepaalde tijd op, maar omdat een gesprek tussen hem en het bestuur deze week werd verschoven naar 14 februari hakte Eberhard de knoop door.



Eberhard maakte in de zomer van 2015 de overstap van Emmen naar SVBO en maakte in het seizoen 2015/2016 17 competitietreffers. De club uit Barger Oosterveld promoveerde bijna naar de hoofdklasse, maar in de finale van de nacompetitie bleek Groene Ster uit Heerlen over twee duels te sterk.



Zowel vv Emmen als SVBO komen uit in de zondag 1e klasse F.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden