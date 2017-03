Vernieuwd Drenthe Magazine moet mensen naar onze provincie trekken

De eerste druk van het nieuwe magazine werd vanmiddag gepresenteerd in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het vernieuwde Drenthe Magazine moet onze provincie cultureel op de kaart gaan zetten. De eerste druk van het nieuwe magazine werd vanmiddag gepresenteerd in Assen.

Drenthe Magazine kwam jarenlang elk kwartaal uit, maar een tijdje geleden kwam de klad erin. Het tijdschrift werd in Drenthe altijd goed gelezen, maar het is de bedoeling dat de nieuwste versie vooral ook publiek van buiten de provincie aantrekt.



Het nieuwe Drenthe magazine ligt binnenkort in de boekwinkels.