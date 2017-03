Henk Bos speelt ook volgend seizoen bij FC Emmen

Henk Bos

VOETBAL - FC Emmen heeft de eenzijdige optie in het contract van Henk Bos gelicht. Daarmee heeft de Drentse club zich ook het komende seizoen verzekerd van de diensten van de 24-jarige aanvallende middenvelder, tenzij een andere club bereid is om een transferbedrag te betalen aan de middenvelder.

Bos begon zijn voetballoopbaan bij vv Musselkanaal en maakte als D-junior de overstap naar FC Groningen waar hij als senior 17 keer zijn opwachting maakte in de eredivisie. De Groninger (geboren in Stadskanaal) miste in het huidige seizoen slechts vier wedstrijden en geldt daarom als vaste waarde in het team van Dick Lukkien.



Op dit moment telt de selectie voor het komend seizoen zes contractspelers: Gersom Klok, Stef Gronsveld, Cas Peters, Viktor Maier, Kjell Scherpen en nu dus Henk Bos.

Door: Niels Dijkhuizen