Assen wil sensornetwerk wel, maar voor zacht prijsje

ASSEN - Het sensorcluster in Assen is dood, en een politieke meerderheid wil geen cent meer steken in sensoren. Maar overname van het sensornetwerk is nog wel een optie, als dit voor een zacht prijsje kan.

Dat bleek vanavond in de raad van Assen. Een raadsmeerderheid wil het netwerk alleen dan overnemen, als dit voor Assen economisch gunstiger is dan het netwerk huren van een derde partij.Alleen CDA en VVD willen dat niet. Die zijn helemaal klaar met het sensoravontuur in Assen. De VVD ging zelfs zover dat volgens de partij overname niet realistisch is, omdat volgens een vertrouwelijk taxatierapport de prijs veel te hoog is. Wethouder Maurice Hoogeveen weigerde erop te reageren, omdat het om een vertrouwelijk stuk gaat.Het glasvezelnetwerk, met daaraan ook 200 meetkastjes verspreid over de stad, gaat in de verkoop. De stichting Sensor City is eigenaar en heeft uitstel van betaling gekregen. De bewindvoerder Jeroen Reiziger praat morgen met de gemeente, om te horen of ze het netwerk eventueel wil overnemen.Assen is enige gebruiker van het netwerk. De parkeergarages en de verkeerslichteninstallaties zijn hierop aangesloten en draaien op dit glasvezelnetwerk. De kabels lopen tot in het stadhuis, want daar staat de serverkast die het systeem aanstuurt.De ChristenUnie, die altijd zeer kritisch was over het sensoravontuur, en geen cent meer in sensoren wil steken, vindt overname van het netwerk ook de moeite waard, als het goedkoper is dan huren van een marktpartij. "Als dit in de grond ligt, en we kunnen het goed gebruiken, en het is nuttig voor allerlei andere zaken, waarom niet. Als het maar niet voor sensoren is", aldus fractievoorzitter Bert Wienen.