Spooknota-bende moet anderhalf jaar de cel in

ASSEN - Een 51-jarige man uit Assen, een 42-jarige man uit Heerhugowaard en een 62-jarige man zonder woonadres zijn in hoger beroep veroordeeld tot anderhalf jaar cel.

De mannen verstuurden van juni 2008 tot eind januari 2009 ondernemers spooknota's. Ze zijn veroordeeld voor oplichting en inbreuk op auteursrecht. In 2012 veroordeelde de rechtbank in Groningen de mannen ook al tot anderhalf jaar cel. Ze gingen tegen die straf in hoger beroep.De mannen waren van plan om 1,4 miljoen nepfacturen te versturen waarbij ze het logo, de layout en de kleuren van de Kamer van Koophandel misbruikten. Ze verstuurden de brieven onder de naam 'Kantoor voor Klanten', maar die werd afgekort naar KvK.In de brief werd de ondernemer gewaarschuwd dat het banknummer was veranderd. Ondernemers kregen daardoor de indruk dat het ging om de jaarlijkse inning van 149 euro voor de Kamer van Koophandel.De Kamer van Koophandel kreeg veel vragen en meldingen van ondernemers. Uiteindelijk zijn 530 ondernemers opgelicht. De schade bedroeg bijna 190.000 euro.