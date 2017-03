Vol uitvak bij Cambuur - FC Emmen

Dick Lukkien en assistent-trainer René Grummel (archieffoto)

VOETBAL - FC Emmen begint vanavond in Leeuwarden tegen Cambuur aan de allesbeslissende fase van het seizoen. De huidige tiende plaats in de Jupiler League geeft zoals de zaken er nu voor staan recht op het spelen van de play-offs, maar het gat naar de nummer 11 op de ranglijst is maar drie punten.

In Friesland wordt Emmen gesteund door ongeveer 170 supporters in het rood-wit, een bomvol uitvak dus.



Lima voor Bakker

Bij FC Emmen keert Josimar Lima terug in de basis na zijn wedstrijd schorsing, die hij tegen FC Oss uitzat. Daardoor verhuist Nick Bakker naar de bank. Verder laat Lukkien zijn basisopstelling die hij koos tegen Oss intact.



Issa Kallon

De inzetbaarheid van Issa Kallon is nog onduidelijk. "Maar hij is goed bezig de laatste tijd en we hebben er graag bij. Daarom wordt hij eerder op de dag nog getest", aldus Lukkien.



"Zij zullen zich ook aanpassen"

Cambuur is na een zwakke start en het ontslag van trainer Rob Maas inmiddels opgeklommen naar de 6e plaats in de Jupiler League en daardoor vrijwel zeker van deelname aan de play-offs. Onder het nieuwe trainersduo Sipke Hulshof/Arne Slot speelt Cambuur weer fris en aanvallend voetbal. Toch laten de Friezen af en toe ook wel wat steekjes vallen. Zo werd thuis van FC Den Bosch en Jong Ajax verloren en tegen Fortuna Sittard gelijkgespeeld. "Er liggen dus zeker kansen voor ons", aldus Lukkien. "Zij zullen stormachtig gaan beginnen. Daar moeten we op voorbereid zijn. Met welke elf spelers ze gaan spelen weten we nog niet. Dat komt deels omdat ze veel goede spelers hebben waar ze uit kunnen kiezen, maar toch ook door onze manier van spelen. Wij hebben met Zeefuik en Peters onvoorspelbare spelers en kort daarachter staat Bannink. Daar zal Cambuur toch iets op moeten vinden."



Live op Radio en internet

Cambuur - FC Emmen is live te volgen via Radio Drenthe. Vanaf 20.00 uur doen René Posthuma en Niels Dijkhuizen verslag. Ook is het duel van minuut tot minuut via de liveblog op rtvdrenthe.nl te volgen.



Opstelling FC Emmen:

Telgenkamp; Aslan, Lima, Siekman, Loen, Klok, Bos, Bannink, Türk, Peters, Zeefuik.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden