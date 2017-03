Busje door brand verwoest in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Een bedrijfsbus is vannacht uitgebrand aan de Trompstraat in Hoogeveen.

Rond kwart voor een brak de brand uit. Een schuurtje van een kinderdagverblijf in de buurt liep rook en waterschade op. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.In Hoogeveen hebben sinds 2013 tientallen autobranden gewoed. De laatste tijd lijkt het iets rustiger. Dit jaar gingen er, tot afgelopen nacht, drie auto's in vlammen op. Of de branden zijn aangestoken, is onduidelijk.Onderzoeksinstituut Crisislab in Renswoude is bezig met een onderzoek naar de achtergronden van de brandstichtingen in Hoogeveen. Het inistituut voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Die wil het onderzoek omdat in Hoogeveen meer gevallen van brandstichting zijn ontdekt dan in andere plaatsen met dezelfde inwonersaantallen.