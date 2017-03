Dode gevonden in Stieltjeskanaal

De politie doet onderzoek (foto: Persbureau Meter)

STIELTJESKANAAL - In een auto in het dorp Stieltjeskanaal is vanochtend een dode gevonden. De auto stond volgens de politie half op de kade en hing half in het kanaal.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer en hoe zijn auto daar is terechtgekomen. Ook is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is.



De weg Stieltjeskanaal is tussen De Hullen en de Ossehaarseweg bij Coevorden is afgesloten vanwege het onderzoek.