Meppeler bruggen krijgen een QR-code

MEPPEL - Vijf bruggen in Emmen krijgen vandaag een QR-code. Via de code krijgen mensen informatie over de bruggen. Het project is een initiatief van de Lionsclub Zuidwest-Drenthe en Stichting Oud Meppel.

De Emmabrug, de Tipbrug, de Zuiderbrug, de Oude Boazbrug en de Sluisbrug krijgen allemaal een code.Rick Jakobs van de Lionsclub Zuidwest-Drenthe legt uit hoe het werkt: "Een QR-code lijkt op een code die je scant in de supermarkt. Je scant hem met je mobiele telefoon. Zo krijg je via je telefoon informatie over de brug."Het idee ontstond tijdens een stadswandeling. "Tijdens die wandeling op een avond kwamen we erachter dat we hele mooie bruggen in Meppel hebben, maar dat ze niet verlicht waren. De club wilde dit veranderen en meer informatie geven over de bruggen." In december lukte het de club om de bruggen te verlichten en nu dus de codes.Er valt volgens Jakobs veel over de bruggen te vertellen. "Bruggen zijn belangrijk. Meppel is toch een stad waar water heel belangrijk is geweest. Dit door alle turf die uit Drenthe kwam en door Meppel heen naar het westen toe werd gevaren. Als je de langste brug in Meppel gehad hebt, de Sluisbrug, dan had je een vrije verbinding naar Amsterdam."