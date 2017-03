Geen besluit over ijsbaan: provincie nog steeds niet tevreden

HOOGEVEEN/ASSEN - Er is nog geen besluit genomen over waar in Drenthe de ijsbaan komt.

De provincie vindt dat zowel het plan van Hoogeveen als van Assen niet voldoende onderbouwd is. Dat zeggen ingewijden tegen RTV Drenthe.De verwachting was dat de provincie vandaag zou bekendmaken of het plan van Hoogeveen of dat van Assen zou winnen. Voor het winnende plan heeft de provincie vijf miljoen klaarliggen.Gedeputeerde Henk Jumelet bezocht vanochtend om 8 uur de initiatiefnemers van het Hoogeveense plan voor het Kleine Bols IJsstadion. Zij hebben te horen gekregen dat noch hun plan noch dat van Assen voldoet aan de eisen van de provincie.In Hoogeveen is teleurgesteld gereageerd, nu het besluit nog weer langer op zich laat wachten. Wanneer beide ijsbaanplannen verbeterd moeten zijn, is niet duidelijk. Er is geen deadline gesteld. Ook zou de vijf miljoen aan provinciale subsidie beschikbaar blijven. De plannenmakers en beide gemeenten moeten vooral financieel aan de slag, om de boel beter te onderbouwen.Na zijn bezoek vanmorgen aan Hoogeveen, gaat Jumelet vanmiddag naar Assen om daar tekst en uitleg te geven. Om 14.00 uur licht de gedeputeerde het besluit van de provincie toe op een persbijeenkomst.