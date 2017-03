Gedeputeerde Jumelet geeft verlossende woord over ijsbaanplan Hoogeveen

Een impressie van de ijsbaan in Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe) Gedeputeerde Jumelet (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer) Henk Jumelet (links) gaat samen met wethouder Jan Steenbergen het gemeentehuis in Hoogeveen binnen (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

HOOGEVEEN - Komt de nieuwe ijsbaan in Hoogeveen of niet? Gedeputeerde Jumelet maakt dat op dit moment bekend aan de bestuursleden van Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen. Dat gebeurt in het raadhuis.





Om 14.00 uur is er een persbijeenkomst waarbij Jumelet uitleg geeft over de keuze van de provincie. Het is niet gezegd dat de provincie kiest voor een van de plannen; beide plannen kunnen ook afgekeurd worden, dat hangt af van de financiële haalbaarheid.



Het winnende plan krijgt vijf miljoen euro van de provincie.

