Zorgen in Emmen om nieuwe kunstgrasvelden SVBO

EMMEN - Hoe komen de kunstgrasvelden van voetbalclub SVBO uit Barger-Oosterveld eruit te zien? De club krijgt twee nieuwe velden, maar de vraag is hoe het kunstgras aangelegd moet worden.

D66 maakt zich zorgen om het kunstgras en stelde daarom vragen aan burgemeester Eric van Oosterhout.Zoals bekend, is er commotie ontstaan over het kunstgras en dan met name over het rubbergranulaat dat in het gras wordt gelegd. Deze korrels van vermalen autobanden zorgen dat het veld net zo reageert op een bal als echt gras. "Zoals u weet heeft Zembla er een hele uitzending aan gewijd. En er zijn ook hoogleraren toxicologie die dat onderzoeken en die hun twijfels hebben", vertelt D66-raadslid Karel Eggen.Het RIVM gaf eerder aan dat het veilig is om te sporten op het kunstgras met rubbergranulaat, al bestaat er een minimaal risico. "En dat risico moet je volgens mij niet nemen", aldus Eggen. Hij wil dan ook weten hoe de gemeente denkt over de invulling van het kunstgras, want volgens Eggen zijn er ook andere mogelijkheden.De gemeente Emmen heeft, net als andere gemeenten in Nederland, tot nu toe het advies van het RIVM opgevolgd. "Maar", zo laat burgemeester Eric van Oosterhout weten, "de Vereniging Sport en Gemeenten doet nu aanvullend onderzoek naar de gevaren van kunstgras." De gemeente informeerde onlangs nog naar dat onderzoek en volgens Van Oosterhout volgt er volgende week of die week erop advies."Dat advies is voor ons in eerste instantie leidend. Daarover gaan wij in contact met SVBO. Dus wij maken nu eerst even pas op de plaats, maar daarna gaan wij direct de gemeenteraad informeren." Raadslid Eggen wacht dat antwoord af, maar als de uitkomst zijn partij niet zint zal het komen met een motie om alsnog met een andere invulling voor het kunstgras te komen.