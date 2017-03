Stelling: 1-aprilgrappen zijn niet meer van deze tijd

ASSEN - De dagen voor 1 april is het vaak de vraag of nieuws dat naar buiten wordt gebracht wel serieus is of een grap.

Zo komt Veiligheid NL vandaag met het bericht dat ouders te beschermend zouden zijn en hun kinderen meer moeten blootstellen aan gevaarlijke situaties, zoals het spelen met een zakmes, met vuur of bij een drukke weg. Een grap of echt?Vorig jaar trokken meerdere bedrijven en organisaties in Drenthe de lolbroek aan. Zo schreef het TT Festival dat er een nieuw verkeersbord geplaatst zou worden. Op het bord van de afslag Assen-West zou het TT Festival komen te staan. Bij Century Autogroep in Assen en Emmen konden mensen hun brommobiel voorzien van achteruitrijcamera's, cruise control en dagrijverlichting.Zelf haalde RTV Drenthe ook een grap uit. Zo meldden we dat veertien Drentse hunebedden onder een glazen koepel verdwijnen.Houdt u wel van een grapje of vindt u het onzin?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren was de stelling 'Ik stap niet in een trein zonder machinist'. Zeventig procent van de stemmers was het eens met de stelling en wil dus niet reizen met een trein zonder machinist. In totaal brachten 1469 mensen hun stem uit.