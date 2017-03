Dode Stieltjeskanaal door misdrijf omgekomen

Het lichaam van het slachtoffer lag in de kofferbak (foto: Persbureau Meter) De auto is uit het water getakeld (foto: RTV Drenthe/Steven Ophoff)

STIELTJESKANAAL - De dode man die vanochtend vroeg in een auto in Stieltjeskanaal bij Coevorden is gevonden, is om het leven gebracht.





De recherche en de forensische opsporing van de politie doen onderzoek op de plek van het misdrijf. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt. De auto is uit het water getakeld. Hij wordt verder onderzocht op de kant.



