Jozias van Aartsen waarnemend commissaris van de koning in Drenthe

ASSEN - Jozias van Aartsen (69) wordt waarnemend commissaris van de koning in Drenthe. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken zojuist bekend.

Van Aartsen volgt de opgestapte Jaqcues Tichelaar vanaf 19 april tot eind dit jaar op. Tegen die tijd wordt de nieuwe commissaris benoemd. Van Aartsen (VVD) was tot 1 maart burgemeester van Den Haag.Woensdag heeft de minister van Binnenlandse Zaken de voordracht voorgelegd aan een delegatie uit Provinciale Staten. Die heeft er graag mee ingestemd, aldus Binnenlandse Zaken.Van Aartsen was bijna negen jaar burgemeester van Den Haag. Van 1994 tot 1998 was was hij minister van landbouw, en daarna tot 2002 minister van buitenlandse zaken. Daarna zat hij tot 2006 voor de VVD in de Tweede Kamer als fractievoorzitter.Tichelaar stapte 1 maart op als commissaris van de koning, omdat de Drentse Staten geen vertrouwen meer in hem hadden. Hij kwam in problemen, omdat hij zijn schoonzus naar voren had geschoven voor een klus in een provinciaal gebouw.Op 10 maart is hem eervol ontslag verleend. Tichelaar was sinds 1 mei 2009 commissaris van de koning in Drenthe.