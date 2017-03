NAM handelt aardbevingsschade niet meer zelf af

ASSEN - De NAM trekt zich terug uit de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen.

Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), neemt de verantwoordelijkheid over, meldt Dagblad van het Noorden . Hij buigt zich over een nieuw systeem voor de afhandeling van schade en een nieuw schadeprotocol.Centrum Veilig WonenDe uitvoeringsorganisatie die voor de NAM de schade in het gasgebied afhandelt, het Centrum Veilig Wonen, neemt geen inhoudelijke beslissingen meer in het schadeproces. Het gasconcern in Assen maakt in de loop van de ochtend bekend dat het zich volledig terugtrekt uit het systeem van schadeafhandeling.De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde donderdag nog dat de aanpak van de problemen rond de gaswinning te fragmentarisch is, meldt RTV Noord . In een aanvullend onderzoek naar de gaswinnning werd er ook op aangedrongen de NAM uit het systeem van schade-afhandeling te halen.De afgelopen jaren is er veel kritiek op de rol van de NAM geweest. Dat wordt gezien als de belangrijkste reden waarom de schade-afwikkeling zo moeizaam verloopt. De kern van de kritiek is dat de slager als het ware zijn eigen vlees keurt.