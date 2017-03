Muzieklijst Harry's Blues zondag 2 april 2017

Op 18 maart 2017 overleed Charles Edward Anderson Berry, bekend als Chuck Berry. Een van de grondleggers van de rock and roll. Een zwarte man die opgroeide in een middleclass milieu in St. Louis. Hij vertrok in 1955 naar Chicago en ontmoette Muddy Waters en Leonard Chess, van het gelijknamige platenlabel. Hij maakte een plaat met daarop Maybelene, met Johnnie Johnson op piano, Jerome Green (uit Bo Diddley's band) op maracas, Jasper Thomas op drums en Willie Dixon op de bas. Daarmee legde hij de basis voor een oeuvre waaraan de Beatles, Rolling Stones en vele anderen schatplichtig zijn. Berry vertolkte de gevoelens van een tienergeneratie op zoek naar vrijheid. Hij schreef klassiekers als Roll over Beethoven, You never can tell, Oh Carol en Memphis, Tennessee. Samen met Bo Diddley, Little Richard en Fats Domino was hij één van de grondleggers van de rock and roll.