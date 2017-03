Vrouw wordt slachtoffer van straatroof in Emmen

De man is weggerend richting de wijk Angelslo (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - In Emmen is een vrouw woensdagavond op straat van haar tas beroofd. Dat gebeurde aan de Laan van de Eekharst in de wijk Emmerhout.

De vrouw fietste vlak voor elf uur een man voorbij toen die plotseling achter haar aan kwam. De man trok de tas van de arm van de vrouw, waardoor ze viel. Daarna ging hij er rennend met haar tas vandoor in de richting van de wijk Angelslo.



Later op de avond werden spullen uit de tas van de vrouw gevonden bij een school aan de Laan van het Kinholt. De politie is nog op zoek naar de dader. Vermoedelijk droeg hij een lichtgrijze trui met capuchon, een zogenoemde hoodie.