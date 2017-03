Voorlopig geen Hoogevener in de raad van toezicht Treant

HOOGEVEEN - Er komt voorlopig geen Hoogevener in de raad van toezicht van Treant Zorggroep. Dat staat in een brief die de zorggroep aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De zorggroep reageert in de brief op vragen die vorige week tijdens een bijeenkomst gesteld werden door de gemeente.De gemeenteraad wilde een Hoogevener in de raad van toezicht omdat iemand uit de omgeving beter weet wat er leeft in de regio. In de brief staat dat er met een Drents lid en twee Groningse leden in de raad van toezicht de kennis over de regio aanwezig is. ''Overigens werken en wonen de leden van het stafbestuur in grote meerderheid in deze regio. Dat geldt ook voor het merendeel van de 6.500 medewerkers van Treant", schrijft de zorggroep.De gemeenteraad vraagt ook een reactie over het behouden van een volwaardige spoedeisende hulp. Zo wil de gemeente onder andere dat er in de nacht en de weekenden een specialist aanwezig is. Treant zegt dat er voor de operaties in de ziekenhuizen van Treant zelden een intensive care nodig is. ''We zijn dus in staat om complicaties op te vangen in onze ziekenhuizen.'' Als dit niet mogelijk is, zet Treant speciale ambulances in en vervoert de patiënten naar andere ziekenhuizen.Een ander punt is het behouden van een oogarts in Hoogeveen. Inwoners van Hoogeveen willen dat de verdwenen afdeling oogheelkunde terugkomt. Patiënten uit Hoogeveen moeten nu naar het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal reizen. Treant schrijft keuzes te moeten maken. "Niet alleen uit financiële overwegingen, maar ook omdat er nu eenmaal niet voldoende kundige artsen zijn om alle mogelijke zorg overal op een verantwoordelijke wijze aan te bieden. Zeker in onze dunbevolkte regio is dat een grote uitdaging."De gemeenteraad stelt voor om de oogartsen uit Stadskanaal een spreekuur te laten houden in het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Treant ziet niets in dit plan. "Wij hebben de keuze gemaakt om de specialist en het bijbehorende team zo min mogelijk te laten reizen. Dat kan veranderen zodra we meer oogartsen hebben aangenomen."Tijdens de bijeenkomst vorige week sprak de gemeenteraad met Treant Zorggroep over de toekomst van het ziekenhuis. Komende tijd vinden er meer bijeenkomsten plaats waarin gepraat wordt over het bereikbaar en betaalbaar houden van de zorg in de regio.