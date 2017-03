Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn dit weekend weer allerlei sportieve, muzikale en andere culturele activiteiten in Drenthe.

Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.De Normaal tributeband 'Doe Normaal Joh' treedt zaterdag op in Het Podium in Hoogeveen. De opbrengst van het concert gaat naar de voedselbank. Kaartjes kosten 10 euro aan de kassa. In de voorverkoop zijn tickets verkrijgbaar voor 7,50 euro. Het concert begint om 21.00 uur.In het Zwanemeerbos kunnen wandelaars onder begeleiding van gidsen van Nationaal Park Drentsche Aa een archeologische excursie maken. Het eikenbos herbergt volgens het park veel natuurschoon en archeologische sporen uit de IJzertijd. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De wandeling begint zaterdag om 10.00 uur bij de ingang van het openluchtzwembad Zwanemeer aan de Oude Groningerweg 18 in Gieten.Op zaterdag rijden er treinen door de kas van Piet Reiniers in Klazienaveen. Modelspoorgroep Zuid-Oost Drenthe legt een modulebaan en een rangeerbaan aan in de kas. Kinderen vanaf vijf jaar kunnen daar een rangeerdiploma verdienen. De kas is open van 9.00 tot 16.00 uur.Ook andere tuinbouwers in Klazienaveen stellen zaterdag de kas open voor publiek. Bekijk hier waar je terecht kunt.Bij Hippisch Centrum Exloo wordt dit weekend een internationale menwedstrijd verreden. Het gaat om een tweesterrenwedstrijd voor enkelspannen, tweespannen en vierspannen. Aan de wedstrijd doen zo'n 150 deelnemers mee uit verschillende landen. De toegang is gratis.We moeten nog een paar maanden wachten op de Dutch TT in Assen, maar dit weekend scheuren er wel weer motoren op het TT Junior Track. Zo'n negentig coureurs tussen de 10 en 50 jaar strijden in verschillende klassen van motoren, scooters en brommers om het Nederlands kampioenschap.Op zaterdag zijn er de hele dag trainingen. Zondagochtend zijn er ook trainingen en kwalificaties en zondagmiddag worden de wedstrijden verreden.Op het Raadhuisplein in Emmen wordt zondag om 16.00 uur wereldkampioen schaatsen Kjeld Nuis gehuldigd. Burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder Bouke Arends zijn daarbij aanwezig. Het plein is vrij toegankelijk.Zondag is niet alleen de huldiging van Kjeld Nuis, maar ook de 4 Mijl van Emmen. Zo'n 3.800 deelnemers lopen 'van de stilte naar de stad'. De start van de wedstrijd is in de Delflanden. Vervolgens gaan de deelnemers door de verlichte Hondsrugtunnel en ze finishen op het nieuwe Raadhuisplein. Wil je de lopers aanmoedigen? Kijk dan hier voor meer informatie over het parcours.De 4 Mijl van Emmen is zondag vanaf 13.30 uur via een livestream te volgen bij RTV Drenthe.Wie geen zin heeft om te rennen, maar gewoon even wil struinen, is op zondag de maandelijkse Struunmarkt in Diever. De markt duurt van 11.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden op het marktterrein aan de Bosweg in Diever. Er zijn onder meer kraampjes met kleding, boeken en sieraden aanwezig.Tenor-saxofonist Sjoerd Dijkhuizen treedt zondagmiddag op in Cultuurpodium VanSlag in Borger. Dijkhuizen speelt onder meer van de New Concert Big Band. Dit orkest heeft onder meer artiesten als Johnny Griffin, Lee Konitz en Joe Henderson begeleid. Jazz op Zondag is tussen 15.00 en 18.00 uur.