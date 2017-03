Fitnessinstructeur M/V

Je begeleidt en adviseert klanten bij fitness om zo hun doelen te realiseren. Je stelt schema's op, verricht balie-/receptiewerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden. Het is een pre als je ook groepslessen zoals spinning kunt verzorgen.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 12 uur per week.

Toelichting dienstverband: Je start met een contract voor 6 maanden voor ong. 12 u/w met kans op uitbreiding. Bij gebleken geschiktheid is een langduriger dienstverband mogelijk. Bereid zijn om 's avonds en in het weekend te werken.



De werklocatie is EMMEN.

Eisen: Je bent in het bezit v/d benodigde vakdiploma's (bijv. Fitnessvakdiploma of gelijkwaardig), je beschikt over enkele jaren ervaring en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent een mensen-mens, kunt zelfstandig. maar ook in een team functioneren, bent commercieel en hebt affiniteit met voeding/sport.



Rijbewijs: B (wens)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 1677417