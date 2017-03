Nationale Ombudsman in Emmen: 'Blij dat Den Haag naar Drenthe komt'

De bus van de Nationale Ombudsman in Emmen (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - Het zal veel Emmenaren vanochtend niet ontgaan zijn toen ze het centrum in fietsten. Daar staat een grote gele schoolbus die rechtstreeks uit Amerika gereden zou kunnen zijn.

Maar in plaats van schoolkinderen zit de Nationale Ombudsman erin samen met zijn team.



Tour

Reinier van Zutphen, sinds twee jaar de Nationale Ombudsman van Nederland, is bezig met een tour door Drenthe. "Ik wil alle provincies bezoeken, daarvoor heb ik zes jaar de tijd. Dus we gaan twee keer per jaar op tour, deze keer was Drenthe aan de beurt", vertelt Van Zutphen.



Het is al direct goed druk bij de bus, waar Van Zutphen en zijn team vragen beantwoorden van mensen die zitten met problemen. "Veel mensen hebben vragen over de belastingdienst, de WMO en andere gespecialiseerde zorg waar ze aanspraak op willen maken", aldus de ombudsman. Maar rondvraag langs nieuwsgierigen leert ook dat klein leed ook besproken wordt bij de bus. Zoals een boom die dreigt om te vallen in een wijk of de verhoging van de belasting voor een hybride auto.



Klagen

Maar is de Drent eigenlijk een beetje goed in klagen? "Ik zou bijna zeggen: gelukkig niet", antwoordt Van Zutphen. "Maar dat is ook niet helemaal waar. Het duurt wel even voordat ze echt gaan klagen." Volgens de ombudsman kloppen veel mensen bij hem aan omdat ze vaak geen flauw benul hebben waar ze precies terecht kunnen met een klacht.



"En bij echt serieuze problemen doen wij meer onderzoek om te kijken hoe wij de mensen kunnen helpen. Dan nemen wij de klacht mee naar Den Haag en dan zorgen wij dat ze snel reactie krijgen", aldus een gedreven Van Zutphen. Volgens hem vinden de Drenten het fijn dat Den Haag eens naar de provincie komt in plaats van andersom.



Nut

De tour is vooral bedoeld om kennis te maken met de provincie en om de ombudsman en zijn team meer bekendheid te geven. Maar heeft Drenthe er in de toekomst ook wat aan? "Ik hoop in ieder geval dat ze na ons bezoek weten dat ik besta", vertelt Van Zutphen.



"Een aantal problemen die wij hier hebben gehoord gaan over maatschappelijke ondersteuning. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen om beter te begrijpen wat er nu allemaal gebeurt na alle veranderingen. Dan kunnen wij de burgers beter helpen."



Van Zutphen staat tot 14:00 uur met de gele bus in Emmen, daarna vertrekt hij richting Den Haag.

Door: Ronald Oostingh