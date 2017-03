Burgemeester Seton: vier brandhaarden bij Turv Exloo

EXLOO - Bij de brand die in de nacht van woensdag op gisteren woedde bij distilleerderij Turv in Exloo waren vier verschillende brandhaarden. Dat zegt burgemeester Jan Seton.

"Een situatie met verschillende brandhaarden leidt altijd tot vermoedens van brandstichting, daarom is het terrein ook meteen plaats delict geworden", legt Seton uit.Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en naar het lichaam dat gisteren aan het eind van de middag werd gevonden tussen de resten van de distilleerderij is nog in volle gang. De politie roept mensen die de brand hebben gefilmd op die beelden te uploaden op haar website.De bijeenkomst voor dorpsbewoners is gisteravond al gehouden, eerder dan gepland. Seton: "We wilden het vrijdag doen, maar merkten dat er veel onrust was in het dorp over wat er nou precies is gebeurd. Daarom hebben we de bijeenkomst gisteravond gehouden."Er waren 120 dorpsbewoners bij de bijeenkomst, waarbij Seton het woord voerde. "Ik heb onder meer verteld wat ik 's nachts heb aangetroffen en wat er op het gebied van onderzoek gebeurt."De distilleerderij, die was gevestigd in het voormalige museum Het Bebinghehoes, was het oudste pand van Exloo. Seton merkt dat de vraag wat er nu moet gebeuren met de plek waar het pand stond de dorpsbewoners erg bezighoudt."Ik vind dat we schouder aan schouder moeten gaan staan om van die plek weer iets moois te maken. Het is onze plicht om als gemeente alles op alles te zetten om de resten op te ruimen en nieuwe plannen te maken", aldus Seton.De plek aan de Zuiderhoofdstraat is nu nog 'plaats delict'. Pas als het politieonderzoek klaar is, kan worden begonnen met het opruimen.