Masterplan Orvelte 2025 een stap dichterbij

ORVELTE - De samenwerking tussen bewoners, ondernemers en andere partijen in en buiten Orvelte moet verbeterd worden.

Dat is een van de doelen in een intentieverklaring die maandag door Stichting Orvelte Poort, de Ondernemersvereniging Promotie Orvelte en de Vereniging Algemeen Belang Orvelte getekend wordt. Onder de noemer Orvelte Motor Overleg (OMO) gaan deze partijen aan de slag met het dorp.Orvelte werkt momenteel aan een masterplan, dat ook de toerist van 2025 naar het museumdorp moet trekken. Deze samenwerking richt zich echter niet alleen op de toeristische kant, maar ook op de leefbaarheid voor de inwoners.Eind januari hield het dorp een brainstormbijeenkomst in het kader van dat masterplan. Daaruit bleek dat in het dorp de wens bestaat om de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en andere partijen te verbeteren. Daardoor moet er een prettigere situatie in het dorp ontstaan.Om dat te bereiken is in de intentieverklaring onder meer afgesproken dat een deel van de parkeeropbrengsten voortaan ten goede komt aan de inrichting, sfeer en levendigheid van het dorp. Het OMO neemt in het vervolg de besluiten over waar het geld aan besteed wordt.Ook de gemeente Midden-Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap en het Toeristisch Informatiepunt ondertekenen de intentieverklaring. Dit gebeurt maandagochtend om half 12 op De Brink in Orvelte.