Positieve reacties op terugtreden NAM uit schade afhandeling

DEN HAAG - In Den Haag hebben partijen vandaag positief gereageerd op het besluit om de NAM terug te trekken uit het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen.

D66'er Stientje van Veldhoven is te spreken over het besluit. ''De slager moet zijn eigen vlees niet keuren. Ik hoop dat de Groningers nu snel krijgen waar ze recht op hebben."Hans Aalders, de Nationaal Coördinator Groningen neemt de verantwoordelijkheid over. Hij buigt zich over een nieuw systeem voor de afhandeling van schade en een nieuw schadeprotocol. De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde om de afhandeling van claims door één organisatie te laten uitvoeren.De afgelopen jaren is er veel kritiek op de rol van de NAM geweest. Henk Nijboer van de PvdA: ''De NAM moet betalen, niet bepalen. Maar er moet nog veel meer gebeuren om het vertrouwen van de Groningers te herstellen. Dit is slechts de eerste stap.''