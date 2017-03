Extra raadsvergadering Hoogeveen over ijsbaan: 'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt'

ASSEN/HOOGEVEEN - De gemeenteraad van Hoogeveen komt vanavond om 20.00 uur bij elkaar om te praten over de kunstijsbaan. Het college gaat de gemeenteraad een voorstel doen.

Wat het voorstel van het college inhoudt, is nog niet bekend.Vanochtend werd duidelijk dat de provincie de subsidie van vijf miljoen die zij op de plank heeft liggen voor een kunstijsbaan nog niet gaat toekennen. Gedeputeerde Staten vindt het plan nog niet goed genoeg onderbouwd. Gedeputeerde Henk Jumelet bracht vanochtend zowel de initiatiefnemers uit Assen als Hoogeveen op hoogte.Volgens voorzitter Johan Tillema van Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen wordt het spannend. "Het is nu een kwestie van wie het eerst komt met een goed plan, wie het eerst maalt. Als ik de woorden van gedeputeerde Jumelet moet geloven. We gaan hard aan de slag."Bij beide plannen is de begroting nog niet goed genoeg. Zo moet er onder meer meer onderbouwing komen over de risico's van het overschrijden van de bouwkosten. Ook moet er meer uitleg komen over het verwachte aantal bezoekers en inzicht komen in het inbrengen van eigen geld in het project.De provincie gaat niet akkoord met toezeggingen over bijdragen van sponsoren enzovoort, maar wil contracten zien. "Dat is een beetje het kip of het ei-verhaal. Wij kunnen nog geen contracten sluiten als we geen subsidie hebben. De provincie wil het andersom zien", aldus de Hoogeveense voorzitter.Tillema verwacht dat de stichting volgende week met een verbeterd plan bij de provincie komt. Hij had het besluit van Gedeputeerde Staten niet zien aankomen. "We hadden of Hoogeveen of Assen of geen een van beide verwacht. Er blijft nu nog onzekerheid."