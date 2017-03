Jan Hartlief nieuwe taolschulte van Aa en Hunze

Anton Postema en Jan Hartlief (foto: Huus van de Taol)

GIETEN - Jan Hartlief is de nieuwe taolschulte van de gemeente Aa en Hunze.

In elke Drentse gemeente heeft het Huus van de Taol vrijwilligers die allerlei activiteiten organiseren. Deze gemeentelijke ambassadeurs van de streektaal staan onder leiding van een zogenoemde taolschulte.



Hartlief werkte jarenlang in het onderwijs, onder meer als directeur. De laatste jaren is hij meer en meer actief geworden op het gebied van de streektaal. Hij volgde een docentencursus Drents en geeft taalcursussen in het Drents.



Vanaf 1 april vervangt Hartlief de huidige taolschulte Anton Postema.