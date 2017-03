Ondernemend: Je bruiloft vieren op de camping is hip

Ondernemend komt vandaag vanuit de Ondernemersfabriek in Assen (foto Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

ASSEN - Je bruiloft vieren op een camping. Het lijkt onvoorstelbaar, maar het is in de wereld van de bruiloften hip. De 23-jarige Gert Jan Polet ziet het helemaal zitten en vertelt er over in het TV Drenthe-programma Ondernemend.

Polet is samen met een compagnon eigenaar van verschillende online platforms op het gebied van bruiloften. Via deze platforms is het voor een bruidspaar mogelijk om bijna alles wat nodig is te regelen. Polet is van plan om een nieuw platform te bouwen waar je allerlei cadeaus voor een bruiloft kan kopen.



Je bruiloft vieren op een camping

En die cadeaus kan je dan weer geven tijdens een zogenaamde festivalbruiloft op de camping. Polet: "Een festivalbruiloft is een meerdaagse campingbruiloft. Je viert je feest vanuit een tent, de familie is erbij op de camping en er is een barbecue. Ik denk dat dit deze zomer wel populair wordt." Meerdaagse bruiloftpartijen zijn er ook steeds meer.



Sollicitatie via Snapchat

Dat je jong personeel op een andere dan de reguliere manier moet benaderen, daar weet Wendy Oude Veldhuis van animatiewerk.nl uit Assen alles van. Ze regelde een sollicitatieronde via Snapchat. "We zien dat Facebook minder wordt en dat Instagram en Snapchat groter worden. Snapchat is voor jongeren een lage drempel. Bovendien zijn de filmpjes na een tijdje weer verdwenen." Het bedrijf van Oude Veldhuis regelt animatieteams voor vakantieparken. "We hebben in de zomer zo'n 150 tot 180 jongeren aan het werk".



Foto's afdrukken met app

Online is ook het werkgebied van Aad Glasbergen van het bedrijf Appstones. Glasbergen kocht met een aantal collega's binnen de Ondernemersfabriek de app Timelapp. "Daar kan je foto's mee af laten drukken van je telefoon in een fotocentrale. Die krijg je keurig in een envelop thuisgestuurd." Volgens Glasbergen zijn het vooral vrouwen met kinderen die de app gebruiken. Deze app is wel een uitzondering voor het bedrijf Appstones. Ze werken vooral voor het bedrijfsleven. Een voorbeeld is een app voor uitzendbureaus waarin uitzendkrachten hun uren kunnen registreren.



