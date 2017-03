GroenLinks doet Wob-verzoek om duidelijkheid faillissement CQ

EMMEN - GroenLinks Emmen doet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken rond het faillissement van kunstencentrum CQ.

Oud-medewerkers hebben onlangs aangifte van fraude gedaan. "De afhandeling van het faillissement van CQ is op z'n minst slordig te noemen", aldus GroenLinks.Volgens GroenLinks zijn er stukken onvindbaar en er is grote onduidelijkheid over de rechten van de medewerkers en de plichten van de gemeente. De partij wil inzicht in alle stukken die met de kwestie te maken hebben. Ook stelt de partij vragen over de rol van de gemeente.Oud-medewerkers denken dat het bestuur van CQ en de gemeentes Emmen en Coevorden het kunstencentrum opzettelijk failliet hebben laten gaan.