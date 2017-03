Man uit Borger krijgt 750 euro boete voor verkeersfout

Ongeluk was een verkeersfout (foto: RTV Drenthe)

BORGER - Een 67-jarige man uit Borger heeft een boete gekregen van 750 euro omdat hij geen voorrang verleende en hierdoor een ongeluk veroorzaakte. Hij botste op een auto, die van rechts kwam. Een 16-jarig meisje brak haar schouder en hand.

Onoverzichtelijk

Tegen de man was door het Openbaar Ministerie een taakstraf van tachtig uur geëist. Met daarbovenop een rijontzegging van één maand voor onvoorzichtig rijgedrag. De kruising aan de 1e Oomsberg in Musselkanaal is door een coniferenhaag onoverzichtelijk. De rechters vonden het aannemelijk dat de man uit Borger op 24 september het kruispunt over het hoofd zag. De man heeft niet onvoorzichtig gereden, maar maakte een verkeersfout.



Excuses

De rechters vonden het zeer positief dat de man uit Borger direct na het ongeval het slachtoffer bezocht en zijn excuses maakte. Bovendien hielden de rechters er rekening mee dat de man niet eerder is veroordeeld.