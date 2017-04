Team Victorie trekt de stekker eruit: schaatsers op straat

Team Victorie (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - "Het voelt als falen. We hebben de wedstrijd verloren. Mission not accomplished." Dat zegt Renate Groenewold uit Assen als manager van Team Victorie. Gisteren werd de stekker uit de schaatsploeg getrokken. "We hebben de schaatsers laten weten dat ze hun eigen weg moeten gaan".

Olympisch kampioen Michel Mulder was de kopman van Team Victorie. Ook Marije Joling uit Assen schaatste voor de ploeg. In totaal reden er zeven mannen en drie vrouwen voor de ploeg. De Australische Desley Hill was de hoofdcoach.



Het hele seizoen is de ploeg op zoek geweest naar sponsors. Maar de grote bedragen, die het team nodig heeft, kwamen er niet.



"We zijn eigenlijk al te laat begonnen. In mei pas. Daarnaast is ook de sponsorwereld erg veranderd. Verder gingen de KNSB en de schaatsteams een tijd rollebollend over straat over onder meer de prijzenpot van de schaatsers. Dat heeft ons ook niet geholpen. Ook waren de prestaties niet om over naar huis te schrijven. De Nederlandse allroundtitel van Marije Joling was een lichtpuntje", verklaart Groenewold.



"De trainers hebben geen inkomen gehad. Dat houdt een keer op. De schaatsers staan voor een Olympisch seizoen dan moet je eerlijk tegen elkaar zijn", besluit teammanager Groenewold.

