Ondernemend: Unieke machines uit Westerbork gaan de hele wereld over

Jaap en Sander Boer van Hebo Engineering in Westerbork (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

WESTERBORK - Wie aan robotarmen en ingewikkelde machines denkt, denkt wellicht niet gelijk aan Westerbork. Maar niets is minder waar. Al 25 jaar maakt Hebo Engineering daar unieke machines.

"Onze machines zijn allemaal einzelgänger", vertelt eigenaar Jaap Boer.



Hoe het begon

"Ik kon natuurlijk niet direct toen ik van school af kwam zulke gecompliceerde machines bouwen. Ik heb bij veertien verschillende bazen gewerkt, ik heb nog een aantal jaren in het buitenland gewerkt, tot ik zover was en dacht dat ik voor mezelf kon beginnen", vertelt Jaap Boer.



25 jaar geleden begon hij in Westerbork zijn zaak en die zit er nu nog steeds. Het bedrijf op het industrieterrein van Westerbork maakt unieke machines voor productieprocessen. Machines die exact doen wat de klant wil dat ze doen.



Van alle markten thuis

"We kunnen hele gecompliceerde machines maken", zegt Sander Boer, zoon van Jaap. "Maar ook hele simpele machines zoals een oliebollenmachine voor de lokale bakker in Hooghalen." Hij wijst op een kelkvormige machine, waar deeg in kan. Boer vertelt dat ze eigenlijk machines in zo'n beetje alle segmenten hebben ontwikkeld. Zo heeft het bedrijf uit Westerbork bijvoorbeeld een machine ontwikkeld die het productieproces van eieren koken vergemakkelijkt, voor de medische industrie heeft Hebo Engineering een aantal machines gemaakt, maar ook voor een bedrijf dat gasleidingen maakt.



Op de laptop heeft Boer stapels video's van geleverde machines die bij de klant aan het werk zijn en niet alleen in Nederland.



Overal ter wereld

Over de hele wereld staan de machines van Hebo Engineering om op allerlei plaatsen het productieproces makkelijker te maken. "Ons klantenbestand is heel breed. Wij leveren zowel hier in Nederland als in België als in Duitsland, maar ook aan bijvoorbeeld China. En óók aan de lokale bakker in Hooghalen."



"Het allermooiste van dit vak is eigenlijk, doordat je een unieke machine bouwt, het als het ware een soort kindje van je wordt. Je neemt ook heel moeilijk afscheid van een machine als die klaar is. We sturen ze bijna met weemoed hier het bedrijf uit", vertelt Jaap Boer.

