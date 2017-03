Van Aartsen: Publieke zaak ligt me na aan het hart

DEN HAAG/ASSEN - Jozias van Aartsen (69) wou het eigenlijk eerst even rustig aandoen, om diep na te denken wat hij na Den Haag nog zou willen doen. "Maar dan krijg je een telefoontje van minister Plasterk, of ik eventueel beschikbaar was. En de publieke zaak ligt me toch na aan het hart. Dus zei ik ja."

Jozias van Aartsen (VVD), oud-burgemeester van Den Haag en oud-minister van Landbouw en van Buitenlandse Zaken, wordt vanaf 19 april waarnemend commissaris van de koning in Drenthe. Van Aartsen is naar eigen zeggen 'zeer vereerd'.Voor hoelang exact, daar kan hij niets over zeggen. "Dat is aan Provinciale Staten, want die moeten aan de slag met de nieuwe volwaardige commissaris. Maar mijn lijn zou zijn: zet er tempo achter. Want het is belangrijk voor Drenthe dat er zo snel mogelijk weer een volwaardige commissaris komt."Van Aartsen stopte op 1 maart als burgemeester van Den Haag, dezelfde dag dat Jacques Tichelaar 's avonds opstapte als commissaris van Drenthe, omdat hij geen vertrouwen meer kreeg van de Drentse Staten.Een paar weken later kreeg Van Aartsen het verzoek van minister Plasterk, of hij mee wilde doen aan een procedure om tijdelijk waar te nemen als commissaris in Drenthe. "Ik heb er even over nagedacht. Want ik had mezelf afgevraagd: wat wil iemand in de samenleving nog met mij? En wat wil ik zelf nog? Maar dat ik helemaal niets zou gaan doen, dat was in elk geval niet de bedoeling."Woensdag had Van Aartsen al een 'heel plezierig' gesprek met een delegatie uit de Drentse Staten. En dat voelde goed." Een band met Drenthe of het Noorden, zoals in de profielschets stond voor de waarnemend commissaris, heeft hij niet. "Of het moet al zijn dat de grootouders van mijn moeders kant Groningers en Friezen zijn. Maar dat is natuurlijk wel ver weg in de tijd."Liefde voor het Noorden, die heeft hij wel. Die komt voort uit de tijd dat hij landbouwminister was, van 1994 tot 1998. "Ik heb toen ook met de landbouworganisatie NLTO te maken gehad. Gedeputeerde Henk Brink wist zich die tijd nog te herinneren, want die was daar toen actief voor", vertelt Van Aartsen.Over de Drentse dossiers die spelen, wil Van Aartsen nog niets zeggen. "Laat ik eerst maar eens in Drenthe aan de slag gaan."Gedeputeerde en loco-commissaris Henk Brink 'ziet ernaar uit om met Van Aartsen aan het werk te gaan'. "Het is een zeer ervaren bestuurder. Hij kent met zijn staat van dienst het klappen van de zweep."Brink heeft er bewondering voor dat Van Aartsen de klus in Drenthe wil doen. "Hij heeft een jarenlange staat van dienst, is amper gestopt, en dan stapt hij toch in zo'n klus. Dat getuigt wel van een drive."Ook vice-voorzitter Johan Baltes van Provinciale Staten is 'zeer content' met de komst van Jozias van Aartsen. In het gesprek woensdag ontstond er al snel een klik volgens Baltes. Dat Van Aartsen verder geen Drentse of noordelijke band heeft, is volgens hem geen punt. "Dat compenseert hij ruimschoots met alles wat hij wel heeft. En een schaap met vijf poten, dat vind je toch niet."