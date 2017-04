Laatste hand aan nieuwe expositie Drents Museum

ASSEN/WORMERVEER - Het ligt niet naast de deur, maar toch wordt er in Wormerveer hard gewerkt aan de laatste stukken voor de nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum.

Een decoratiebedrijf in de Noord-Hollandse plaats is momenteel bezig met het pronkstuk van de collectie: een exacte replica van een graftombe zoals die nog op de steppen in Mongolië en China te vinden zijn. Conservator Vincent van Vilsteren van het Drents Museum is verheugd om te zien dat de kunstschilders vlotten met het namaken van de wandschilderingen uit de tombes."Als je in West-Europa gaat zoeken naar wandschilderingen uit de tiende, elfde eeuw, ja die vind je niet en die Chinezen hebben dat wel. Dat het zo goed bewaard is gebleven, dat maakt het zo bijzonder en dat wil ik juist laten zien", vertelt Van Vilsteren over de tombes. Omdat het verplaatsten van de tombes geen optie is, worden ze nu gereproduceerd.Die nieuwe expositie laat meer zien dan alleen de replica's van de tombes. Er worden allerlei kunstschatten tentoongesteld uit de Liao-dynastie. "Dat is een heel bijzondere dynastie", zegt van Vilsteren. "Een cultuur in China die zich in de tiende, elfde eeuw heeft opgewerkt van een nomadenvolk tot een enorm rijk wat wel vierduizend kilometer groot was", vertelt de conservator enthousiast. Omdat het een nomadenvolk was, is het volgens Van Vilsteren zo bijzonder dat er zulke bouwwerken staan.Niet alleen het Drents Museum is verheugd met de reproducties van de tombes, ook de kunstenaars die aan het project werken zijn vereerd. "In mijn vakgebied zijn dit natuurlijk wel de krenten uit de pap", vertelt Henk Bouten, die werkt aan de tombes. "En het is ook leuk omdat het heel eigentijds is wat je ziet. Ook al is het iets uit 900 á 1.100 na Christus, de manier waarop het getekend en geschilderd is, is eigenlijk heel modern."Mensen die de kunstschatten en tombes willen zien moeten nog even geduld hebben. Op 22 april gaat de nieuwe expositie in première.