Scania Meppel: In tien jaar tijd van 70 naar 570 personeelsleden

Scania viert jubileum in Meppel (foto archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Feest in de fabriek van vrachtwagenbouwer Scania in Meppel. Het bedrijf viert dat het vandaag tien jaar geleden is dat de vestiging in Meppel werd geopend. Er wordt een nieuw type vrachtwagen onthuld.

Scania en Meppel hebben al een langere relatie. Het Zweedse concern vestigde zich in 1963 in Meppel. En dat was nog voordat de vestiging in Zwolle open ging. Veertig jaar na de opening besloot Scania de Meppeler vestiging in 2002 te sluiten. De productie en een deel van het personeel werden verplaatst naar Zwolle.



In 2007 heropening Scania Meppel

Maar in 2007 besloot Scania opnieuw te beginnen in Meppel. Sindsdien worden er onderdelen van vrachtwagens gelakt. Acht miljoen onderdelen in tien jaar tijd. Het aantal personeelsleden is in tien jaar gegroeid van 70 naar 570. Daarnaast zijn er zo'n 90 uitzendkrachten actief.



De vrachtwagenfabrikant heeft dit weekend met het personeel een feestje gevierd. Vandaag mag burgemeester Korteland van Meppel een aandeel leveren door de nieuwe vrachtwagen te onthullen.

