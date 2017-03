Cel en vrijspraak voor afpersing door Satudarah

ASSEN/RODEN - Een 33-jarige Groninger is in hoger beroep veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor afpersing in Roden. De man is lid van motorclub Satudarah. Een even oud medelid is door het Hof vrijgesproken.

Een ondernemer in Roden werd in februari 2013 tot twee keer toe door leden van de motorclub bedreigd. Eén van hen droeg een Satudarah jas. De ondernemer moest 10.000 euro betalen, omdat hij de naam Satudarah ten onrechte zou hebben gebruikt. Hij gaf de afpersers de eerste keer 500 euro mee. Dit was al het geld dat de man in huis had.Twee weken later kreeg de ondernemer opnieuw bezoek. Deze keer had hij geen geld in huis. Er werd gedreigd met het afknippen van vingers. De afpersers gingen zonder geld weer weg, maar dreigden met dertig man terug te komen. De ondernemer belde toen de politie.De politie pakte de twee 33-jarige clubleden uit Groningen op. De rechtbank in Assen veroordeelde de mannen in mei 2014 tot anderhalf jaar cel. De twee gingen in hoger beroep. Voor één van hen is deze straf blijven staan. Het Hof vond niet dat er voldoende bewijs was om de andere Stadjer ook te veroordelen. De politie pakte de man op basis van fotoconfrontatie op. Volgens de hogere rechters is de man herkend ‘op basis van valse overtuiging’.