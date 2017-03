Assen wil ijsbaan doorzetten als subsidie niet doorgaat

ASSEN - De gemeente Assen gaat zelf geld zoeken om de bouw van de ijsbaan bij het TT Circuit te financieren, als de provincie besluit helemaal geen subsidie meer beschikbaar te stellen. De provincie liet vandaag weten dat de plannen die zijn ingediend door Assen en Hoogeveen niet voldoende onderbouwd zijn voor toekenning van vijf miljoen euro subsidie.

Wethouder Albert Smit van Assen begrijpt de houding van de provincie niet, hoewel hij nog wel kansen ziet voor het Asser ontwerp. Eventueel wil Assen buiten de provincie om het plan toch doorzetten: "Als de provincie definitief zou besluiten dat ze het geld niet beschikbaar wil stellen aan welk plan dan ook, dan gaan wij bekijken hoe we zelf de middelen kunnen vinden."Assen had vorig jaar al 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komst van de ijsbaan.De provincie heeft tot eind dit jaar de vijf miljoen nog op de plank liggen voor een ijsbaan in Drenthe. Daarbij stelt gedeputeerde Henk Jumelet dat als de plannen wel rijp zijn voor realisatie, die in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Daarmee ligt er een grote druk op de initiatiefnemers en de gemeenteraden van Assen en Hoogeveen om zo snel mogelijk met een plan en een raadsbesluit te komen."Je kunt aan mijn ogen zien hoe zwaar teleurgesteld ik ben", zegt wethouder Albert Smit na een gesprek vanmiddag op het gemeentehuis met Jumelet. Volgens de provincie is het plan van Assen onvoldoende met contracten onderbouwd.Wethouder Smit heeft weinig begrip voor het besluit van de provincie. "Ze willen nog meer zekerheid dat het een voldragen en qua exploitatie een duurzaam plan is. Wij vinden dat dat wel op tafel lag en hebben er als gemeente alle vertrouwen in. Bovendien heeft de gemeenteraad daar in een eerder stadium al min of meer groen licht voor gegeven."Ondanks de eerste afwijzing door de provincie denkt Assen dat initiatiefnemer bouwconcern VolkerWessels met Ice World Drenthe een goed plan heeft opgesteld: "Wij geloven er voor 100 procent in en steunen het plan verder. We hopen ook dat het alsnog gerealiseerd kan worden." VolkerWessels laat weten: "We hebben een doordacht en financieel goed onderbouwd plan ingediend. De provincie wil dat we onze plannen doorontwikkelen, dat doen we natuurlijk graag."