Warmste 31 maart in ruim honderd jaar

Maart was ontzettend warm vergeleken met voorgaande jaren (foto: Arjan Pat)

ASSEN - Het is in de afgelopen 111 jaar nog niet eerder voorgekomen dat het op 31 maart zo warm is geworden in Drenthe.

Dat meldt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.



Het staande dagrecord op het KNMI-station Groningen Airport Eelde dateert uit het jaar 1913 met maximaal 18,8 graden. Vandaag is dit ruimschoots gebroken want op het weerstation is het vandaag maar liefst 22,6 graden geworden.



Hoogeveen

Ook het KNMI-station Hoogeveen heeft een warme dag genoteerd, daar is het 22,4 graden geworden. Daarmee is ook hier een dagrecord uit 1999 gebroken (18,5 graden). Dat dit niet zo lang geleden is, heeft te maken met de start van de metingen in Hoogeveen. De metingen in Hoogeveen begonnen op 1 januari 1990.



Warme maand

Doordat de wind vaak uit zuidwestelijke richtingen heeft gewaaid, is maart warm uitgevallen en uiteindelijk beland op plaats 3 als warmste lentemaand ooit. De gemiddelde dagtemperatuur is uitgekomen op 7,5 graden en dat is afgerond 2,5 graden warmer dan normaal de afgelopen 30 jaar.



Zonnig

Het is ook een zonnige maand geworden met in Hoogeveen in totaal zelfs afgerond 180 zonuren, terwijl de zon zich normaal gesproken in deze maand afgerond 127 uur laat zien. Er viel zo'n 80 tot 90 millimeter regen, dat is 20 tot 30 millimeter meer dan gemiddeld.



En april….? Die doet wat die wil. Voorlopig houdt het vrij zachte voorjaarsweer aan en regen van betekenis valt er ieder geval in de eerste aprilweek niet.