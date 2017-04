Dodelijk slachtoffer brand Exloo is 53-jarige eigenaar distilleerderij

EXLOO - Het lichaam dat donderdag werd gevonden in de afgebrande panden van distilleerderij Turv in Exloo is van de 53-jarige bewoner Matthieu Smakman.

Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De politie doet daar nog verder onderzoek naar en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de brand.Matthieu Smakman was de eigenaar van distilleerderij Turv. In de nacht van woensdag op donderdag brak op vier plekken tegelijk brand uit bij de distilleerderij. Volgens burgemeester Jan Seton doet dat vermoeden dat de brand is aangestoken. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.Lange tijd zochten hulpdiensten naar de bewoners. De vrouwelijke bewoonster, Helmy Smakman, bleek niet thuis te zijn. Haar man Matthieu wel. Zijn lichaam werd gisteren in de loop van de dag gevonden.