Autobrand op Rolderstraat in Assen

Het motorblok van de auto liep schade op (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de Rolderstraat in Assen is vanmiddag een auto in brand gevlogen.

De motor raakte oververhit en begon te roken. Met een brandblusser kon de bestuurder erger voorkomen.



Het motorblok van de auto is beschadigd. De auto is door een berger afgesleept naar een garage.