College van Assen ook bijeen over ijsbaan

ASSEN - Het college van B en W van Assen komt in de loop van de avond ook nog met een verklaring naar buiten over de ijsbaan. Dat zegt wethouder Ruud Wiersema.

Het college zit nu nog bij elkaar, omdat er volgens Wiersema door de provincie 'grote druk is gezet op Assen en ook Hoogeveen, om hun ijsbaanplannen rond te maken'."Er is nu een soort paniek veroorzaakt door de handelwijze van de provincie. Wij komen als college daarom vanavond met een duidelijke reactie naar buiten", zegt WiersemaDe provincie maakte vandaag bekend dat ze nog altijd geen keuze heeft gemaakt, waar de ijsbaan van Drenthe moet komen, of in Assen of in Hoogeveen. Beide plannen die hiervoor eind dit jaar bij de provincie zijn ingediend, zijn financieel nog niet voldoende onderbouwd.De vijf miljoen euro die al een tijd als provinciale subsidie klaarligt, houdt de provincie daarom voorlopig in de knip.De eerste die straks komt met een raadsbesluit, met daarin de garantie dat de financiering volledig gedekt is, wordt als eerste door de provincie behandeld. De ijsbaandiscussie duurt inmiddels twee-en-een-half jaar, en de provincie wil nu wel eens duidelijkheid.Vanavond komt de gemeenteraad van Hoogeveen al in een extra vergadering bijeen. Wat het college daar voorlegt aan de raad, is nog onduidelijk. In Assen is er geen raadsvergadering, maar de raad komt straks met een reactie namens het college van B en W naar buiten.Wethouder Albert Smit van Assen liet vanmiddag al laten weten 'zeer teleurgesteld' te zijn in de opstelling van de provincie, en desnoods zonder provinciale subsidie de ijsbaan van Assen door te willen zetten.