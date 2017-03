Nieuwe bisschop Groningen-Leeuwarden zaterdag bekend

ASSEN - Het bisdom Groningen-Leeuwarden presenteert morgen de nieuwe bisschop.

Wie het is, is nog niet bekendgemaakt. Het bisdom zit sinds mei vorig jaar zonder bisschop. Toen werd Gerard de Korte geïnstalleerd als bisschop van Den Bosch.De leiding van het bisdom Groningen-Leeuwarden is sinds het vertrek van De Korte in handen van Peter Wellen. Hij is op 17 mei gekozen tot, zoals dat heet, diocesaan administrator.