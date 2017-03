Eelder Corsowijk Centrum vindt plek om wagen te bouwen

EELDE - De Corsowijk Centrum in Eelde mag een wagen bouwen op een terrein van Groningen Aiport Eelde.

De luchthaven heeft een parkeerplaats inclusief gebouwen beschikbaar gesteld, meldt de corsowijk op haar Facebookpagina . De voorbereidingen voor de bouw van de corsowagen zijn inmiddels in volle gang. "Om maar zo weinig mogelijk tijd te verliezen", aldus het bericht op social media. Doordat er geen plaats was voor de club, was het onzeker of de wijk dit jaar volledig mee kon doen aan het bloemencorso.De Corsowijk Centrum heeft sinds vorig jaar geen opbouwlocatie, omdat ze door de centrumplannen weg moesten uit het centrum in Eelde. De wijk hoopte hun wagen op te kunnen bouwen bij de Mandelandenweg, net buiten het dorp, maar de provincie keurde die plek af omdat het een natuurgebied is.