Liveblog: FC Emmen - Cambuur

FC Emmen speelt bij Cambuur

VOETBAL - In de jacht om een play-offplek speelt FC Emmen vanavond de 32e wedstrijd van het seizoen. Nummer 6 van de ranglijst, Cambuur, is in Leeuwarden de tegenstander.





Cambuur - FC Emmen is live te volgen



FC Emmen verloor de laatste vijf edities in Friesland. Hoogste tijd dus om die reeks te doorbreken.Cambuur - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe . Ook kunt u het duel op de voet volgen via de liveblog...

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden