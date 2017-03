Assen betreurt procedure ijsbaan

ASSEN - De gemeente Assen betreurt de procedure die door Gedeputeerde Staten is gekozen om de subsidie voor de aanleg van een kunstijsbaan toe te kennen.

De provincie liet eerder vandaag weten dat wie het eerst met goed onderbouwde plannen komt, de subsidie krijgt.In een persbericht laten het college en de fractievoorzitters weten: "Een dergelijk criterium komt de zorgvuldigheid in het besluitvormingsproces niet ten goede. Het college en de fractievoorzitters willen juist voldragen voorstellen voorleggen aan de gemeenteraad, willen zich niet onder druk laten en willen niet belanden in een wedloop met de gemeente Hoogeveen."Vanavond komt de gemeenteraad van Hoogeveen al in een extra vergadering bijeen. Wat het college daar voorlegt aan de raad, is nog onduidelijk.