Hoogeveen staat voor bijna 10 miljoen garant voor ijsbaan

Impressie van de ijsbaan in Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen gaat voor 9,7 miljoen euro garant staan bij de ontwikkeling van een kunstijsbaan in de gemeente. Hierover is vanavond gestemd in een speciaal belegde raadsvergadering.





Plannen niet voldoende onderbouwd

De provincie liet vandaag weten dat de plannen die zijn ingediend door Assen en Hoogeveen niet voldoende onderbouwd zijn voor toekenning van vijf miljoen euro subsidie.



De plannenmakers en beide gemeenten moeten vooral financieel aan de slag om de boel beter te onderbouwen, volgens de provincie. Hoogeveen wil dit nu doen door garant te staan voor een deel van het bedrag.



Nu de raad heeft ingestemd met de garantstelling moeten de plannen worden aangepast, en worden ze opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie.



