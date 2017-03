Burgemeester Van Oosterhout biedt excuses aan voor bemoeienis met vechtscheiding

GIETEN - Burgemeester Eric van Oosterhout heeft zijn excuses aangeboden aan een gescheiden man, nadat hij zich anderhalf jaar geleden heeft bemoeid met diens vechtscheiding.

Van Oosterhout, die inmiddels burgemeester is in Emmen, erkende vanmiddag op het gemeentehuis in Gieten in een gesprek met de man dat hij anders had moeten optreden.Eerder dit jaar werd de burgemeester door de Nationale ombudsman op de vingers getikt over hoe hij met vragen en klachten van de man is omgegaan. Hij moest zijn excuses aanbieden, aldus de ombudsman.Alles draait om een kwestie uit september 2015. De man kreeg toen bezoek van een wijkagent die spullen op kwam halen van zijn ex-vrouw. De ambtenaar was door Van Oosterhout gestuurd. De ex van de man kende de burgemeester zakelijk en had zijn hulp ingeroepen.De vrouw vertelde Van Oosterhout dat ze bang was voor haar man. Ze zou sinds 2014 meerdere malen melding hebben gedaan bij de politie van bedreiging, mishandeling en stalking. Van Oosterhout besloot daarop om zich met de zaak te bemoeien, omdat de openbare orde in het geding was, vond hij.De ex-man zegt de excuses van Van Oosterhout te hebben geaccepteerd.