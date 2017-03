Iwema verrast als debutant tijdens Roelof Thijs Bokaal

Iwema schoot meteen goed uit de startblokken en won z'n eerste heat (foto: Jesper Veldhuizen/baansportfansite.nl) Jasper Iwema, Rene Stellingwerf en Scott Redding (foto: Karin Mulder)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen is gedeeld elfde en twaalfde geworden samen met de andere Nederlander, Bart Schaap. Het was zijn debuut in de strijd om de Roelof Thijs Bokaal in Thialf in Heerenveen. De wedstrijden werden jarenlang op de ijsbaan in Assen verreden.

De 27-jarige wegracer had concurrentie van 23 coureurs uit negen verschillende landen.



Iwema schoot meteen goed uit de startblokken en won z'n eerste heat, gevold door de derde plaats in de tweede heat. Ook in de derde heat was de Drent de snelste en daarna volgde in de vierde heat een echt huzarenstukje.



Nadat de winnaar van vorig jaar; de Zweed Viktor Svensson onderuit ging, volgde een herstart. Maar de motor van Iwema sloeg af en was lastig weer aan de praat te krijgen.



IJsracer Rene Stellingwerf en Grand-Prix-wegracer Scott Redding, die Iwema begeleiden tijdens de wedstrijd in Thialf, kregen de motor niet aan de praat. Maar WK-deelnemer Franky Zorn stak de ijsbaan over. En onder luid gejuich van het publiek, kreeg Zorn de motor weer aan de praat. Maar dat gebeurde buiten de toegestane tijd. En dus werd Iwema, na protest van collega Bart Schaap, gediskwalificeerd.



In de vijfde heat had de Drent opnieuw pech. Na een sensationele inhaalrace reed Iwema naar de kop van de wedstrijd, maar liet de motor hem in de laatste bocht in de steek. Het betekende de definitieve uitschakeling van de Drent die pas sinds december bezig is met deze sport.



Als Iwema het voor het zeggen heeft, ligt zijn toekomst in het ijsracen. Maar er moet op het gebied van sponsoring nog wel heel wat gebeuren.

Door: Karin Mulder