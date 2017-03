Fout Siekman lijdt nederlaag FC Emmen in: 1-0

FC Emmen verloor door een fout van Siekman van Cambuur

VOETBAL - Lang leek FC Emmen een punt uit het vuur te slepen in het uitduel tegen Cambuur, maar een fout van Tim Siekman leidde, een kwartier voor tijd, de zesde nederlaag op rij in in Leeuwarden. Martijn Barto profiteerde van het slippertje van de centrumverdediger en schoot de bal langs de uitblinkende doelman Dennis Telgenkamp.

Ondanks de nederlaag blijft FC Emmen op drie punten staan van nummer 9, RKC Waalwijk dat op eigen veld met 1-4 verloor van FC Volendam. Emmen is met de huidige tiende plek (zoals het nu staat) nog wel zeker van de play-offs, maar dan mag De Graafschap niet de laatste periodetitel winnen. De Graafschap won van Jong PSV en staat nu 2e in die periode (op doelsaldo onder NAC).



1e helft

De eerste helft was voor Cambuur, dat gemakkelijker voetbalde en ook beste kansen kreeg. De grootste was voor Sander van der Streek die zijn inzet, op twee meter van de doellijn, uitstekend gekeerd zag worden door Dennis Telgenkamp. De tweede grote kans was voor Jergé Hoefdraad, maar zijn bal ging via de paal naast. Het grote gevaar van Emmen kwam in de slotfase van de eerste helft. Cas Peters schoot slap in de handen van Harm Zeinstra en Henk Bos schoot vanaf 18 meter een halve meter langs de verkeerde kant van de paal.



Weer Telgenkamp

Ook in de tweede helft waren de eerste kansen voor Cambuur, maar weer bleek Telgenkamp niet te passeren. Jordy van Deelen kreeg de bal, in de 60e minuut, op een presenteerblaadje maar vond Telgenkamp op zijn weg. De corner, die volgde, werd net naast gekopt door invaller Martijn Barto. Een kwartier voor tijd viel dan toch, de verdiende, treffer. Siekman treuzelde te lang, waarna Barto in één pass voor Telgenkamp verscheen. Telgenkamp zat er nog aan met zijn vingertoppen, maar kon niet voorkomen dat de bal in de goal verdween.



Later meer...

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden